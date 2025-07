Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Gestürzter Kradfahrer bleibt unverletzt - 5000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Die L 140 befuhr am Sonntag, 06.07.2025 gegen 14.30 Uhr ein 47 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad von Zell im Wiesental kommend in Richtung Adelsberg. In einer Linkskurve kam er seitlich zu Fall und geriet an die Schutzplanke. Der 47-Jährige blieb unverletzt, an seinem Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell