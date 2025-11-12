Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Erzingen: Auffahrunfall an Baustellenampel - drei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 11.11.2025, um 14:30 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der B34 kurz vor dem Ortseingang Erzingen an einer Baustellenampel. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte die 27-jährige Fahrerin eines VW Tourans nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf einen VW Passat, der an einer Baustellenampel verkehrsbedingt stand, auf. Dieser wurde auf einen davorstehenden VW Golf aufgeschoben. Die 25-jährige Golf-Fahrerin, die 30 Jahre alte Fahrerin des Passats, sowie die Touran-Fahrerin wurden vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant behandelt. Alle drei Fahrerinnen wurden leicht verletzt. An allen drei Autos entstand erheblicher Sachschaden. Der Passat und der Touran mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ungefähr 28.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

