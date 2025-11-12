Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung: POL-FR: Rickenbach: Gegenverkehr bei Überholvorgang übersehen

Freiburg (ots)

In der Meldung wurden die Fahrenden vertauscht. Im Dacia fuhr die 53-Jährige und der Traktor wurde durch den 30-Jährigen gefahren.

Ursprungsmeldung:

Freiburg Am Dienstag, 11.11.2025, gegen 07.00 Uhr kam es auf der L152 zwischen Rickenbach und dem Ortsteil Altenschwand zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 45-jährige Opel-Fahrerin, von Altenschwand kommend, versucht haben, einen Dacia, der von einem 30-Jährigen geführt wurde, zu überholen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Traktor und wich nach rechts aus, wodurch sie seitlich mit dem Dacia kollidierte. Dieser wurde nach rechts abgewiesen und kam auf den Grünstreifen zum Stehen. Der Opel kollidierte trotz Ausweichversuch auch mit dem linken Vorderrad des Traktors wodurch dieses beschädigt wurde. Der Opel und der Dacia waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach dem Wechsel des Vorderrades konnte die 53-jährige Traktorfahrerin ihre Fahrt fortsetzten. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben alle Beteiligten unverletzt. Der Sachschaden wird auf ungefähr 32.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei waren auch zahlreiche Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Die Strecke zwischen Rickenbach und dem Ortsteil Altenschwand war für zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell