Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Urteil im Beschleunigten Verfahren wegen Diebstahls mit Waffen

Freiburg (ots)

Wegen Diebstahls mit Waffen wurde ein 35-Jähriger im beschleunigten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe mit Bewährung verurteilt.

Am Samstagmittag, den 08.11.2025, entwendete der Tatverdächtige in einer Filiale eines Textileinzelhändlers in der Freiburger Innenstadt eine hochwertige Jacke und ein T-Shirt im Wert von ca. 400 EUR. Bei der Begehung der Tat führte er bewusst griffbereit und für Zeugen sichtbar ein Küchenmesser im Hosenbund mit sich. Der Tatverdächtige wurde auf frischer Tat betroffen und konnte durch Polizeibeamte unmittelbar festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg wurde am Sonntag beim zuständigen Amtsgericht ein Hauptverhandlungshaftbefehl gegen den 35-jährigen türkischen Staatsangehörigen erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Bereits am Montag, den 10.11.2025 wurde der Mann durch das Amtsgericht Freiburg im beschleunigten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten mit Bewährung verurteilt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Rückfragen bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Freiburg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell