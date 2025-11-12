PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Urteil im Beschleunigten Verfahren wegen Diebstahls mit Waffen

Freiburg (ots)

Wegen Diebstahls mit Waffen wurde ein 35-Jähriger im beschleunigten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe mit Bewährung verurteilt.

Am Samstagmittag, den 08.11.2025, entwendete der Tatverdächtige in einer Filiale eines Textileinzelhändlers in der Freiburger Innenstadt eine hochwertige Jacke und ein T-Shirt im Wert von ca. 400 EUR. Bei der Begehung der Tat führte er bewusst griffbereit und für Zeugen sichtbar ein Küchenmesser im Hosenbund mit sich. Der Tatverdächtige wurde auf frischer Tat betroffen und konnte durch Polizeibeamte unmittelbar festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg wurde am Sonntag beim zuständigen Amtsgericht ein Hauptverhandlungshaftbefehl gegen den 35-jährigen türkischen Staatsangehörigen erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Bereits am Montag, den 10.11.2025 wurde der Mann durch das Amtsgericht Freiburg im beschleunigten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten mit Bewährung verurteilt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Rückfragen bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Freiburg.

Medienrückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Freiburg:
E-Mail: pressestelle@staufreiburg.justiz.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 15:25

    POL-FR: POL-FR: Folgemeldung: Höchenschwand: Überfall auf Lieferwagenfahrer

    Freiburg (ots) - Aufgrund neuerer Erkenntnisse durch die Kriminalpolizei soll es sich bei dem vermeintlichen Fluchtfahrzeug um ein schwarzes Auto gehandelt haben. Außerdem sucht die Kriminalpolizei weiterhin nach der weiblichen Person, die an der Bushaltestelle in der Waldshuter Straße gestanden haben soll. Diese wird als wichtige Zeugin dringend gebeten, sich bei ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 15:22

    POL-FR: Korrekturmeldung: POL-FR: Rickenbach: Gegenverkehr bei Überholvorgang übersehen

    Freiburg (ots) - In der Meldung wurden die Fahrenden vertauscht. Im Dacia fuhr die 53-Jährige und der Traktor wurde durch den 30-Jährigen gefahren. Ursprungsmeldung: Freiburg Am Dienstag, 11.11.2025, gegen 07.00 Uhr kam es auf der L152 zwischen Rickenbach und dem Ortsteil Altenschwand zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 14:37

    POL-FR: St. Blasien: Rollstuhlfahrerin beim Ausparken angefahren - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Bei der Verkehrspolizei Waldshut wurde nachträglich ein Unfallgeschehen angezeigt, welches sich bereits am Donnerstag, 06.11.2025, zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Am Kugelrain in St. Blasien zugetragen haben soll. Nach bisherigen Angaben, soll eine im Rollstuhl sitzende Frau, die von einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren