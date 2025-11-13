PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Toyota Lexus auf Parkplatz von Einrichtungshaus beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Rund 3000 Euro Sachschaden wurde am Mittwoch, 12.11.2025 zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr an einem Toyota Lexus, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer, verursacht. Der Toyota stand auf dem Parkplatz eines Einrichtungshauses in der Hauptstraße. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

