POL-FR: Maulburg: Toyota Lexus auf Parkplatz von Einrichtungshaus beschädigt - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Rund 3000 Euro Sachschaden wurde am Mittwoch, 12.11.2025 zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr an einem Toyota Lexus, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer, verursacht. Der Toyota stand auf dem Parkplatz eines Einrichtungshauses in der Hauptstraße. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können.
