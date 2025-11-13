PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiamt: Verkehrsunfallflucht - 13-Jähriger leicht verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 11.11.2025, gegen 07:45 Uhr ereignete sich im Bereich der Straße "Sägplatz" in Freiamt ein Verkehrsunfall zwischen einem 13-jährigen Radfahrer und einem bislang unbekannten Autofahrer.

Beide Fahrzeugführer befuhren die besagte Straße in westliche Richtung. Kurz nach dem Ortsschild habe der unbekannte Autofahrer den Radfahrer überholt. Während des Überholvorgangs wurde möglicherweise der vorgeschriebene Sicherheitsabstand vom Autofahrer nicht eingehalten, weshalb der 13-Jährige ins Wanken geriet, zu Fall kam und sich hierdurch leicht verletzte.

Im Anschluss entfernte sich der mutmaßliche Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641 582-0) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die das Ereignis beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

nt

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Nora Thaleiser

Tel.: 0761 882-1027
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

