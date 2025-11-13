PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrradfahrer - Radfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 12.11.2025, gegen 18:20 Uhr befuhr ein 57-jähriger Radfahrer die Schützenstraße in Lörrach in Richtung Kreuzstraße. An der Ausfahrt eine Tiefgarage wollte eine 34-jähriger Audi-Fahrer in die Kreuzstraße einbiegen und übersah den Radfahrer. Es kam zur Kollision, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. Es dürfte ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro entstanden sein.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

