POL-OS: Fürstenau: Dieseldiebe in Waldstück festgenommen- Polizeihubschrauber im Einsatz

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend, gegen 22:00 Uhr, gelang der Polizei die Festnahme zweier mutmaßlicher Dieseldiebe im Bereich der Lingener Straße. Ein aufmerksamer Zeuge hatte zuvor einen Transporter bemerkt, der über einen Feldweg auf ein dortiges Grundstück zufuhr. Er beobachtete zwei Personen, die sich verdächtig verhielten und später mit Gegenständen zum Transporter zurückkehrten, die sie zuvor nicht mitgeführt hatten. Anschließend versteckten sich beide im Umfeld.

Mehrere eintreffende Streifenwagen fanden auf dem Feldweg den Transporter mit zahlreichen leeren Kraftstoffkanistern im Inneren. Zudem wurden in unmittelbarer Nähe zwei gefüllte Dieselkanister aufgefunden. Hinweise deuteten darauf hin, dass die beiden Verdächtigen in ein angrenzendes Waldstück geflüchtet waren. Das Gebiet wurde daraufhin durchsucht, unterstützt von einem Polizeihubschrauber.

Die Einsatzkräfte konnten schließlich zwei Männer im Alter von 33 und 36 Jahren festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie zuvor Dieselkraftstoff entwendet. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden und wie genau die Tat ablief, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

