Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagmittag 13:00 Uhr und Montagnachmittag 15:00 Uhr kam es in der Straße Hüls Esch zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten die Eindringlinge mehrere Räume nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Stand erbeuteten sie eine bislang nicht genau bezifferbare Menge an Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände. In welchem Umfang weiterer Schaden entstanden ist, wird noch geprüft.

Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ob sie ein Fahrzeug nutzten oder zu Fuß unterwegs waren, ist derzeit unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Anwohner und mögliche Zeugen, verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum zu melden. Hinweise zu unbekannten Personen oder auffälligen Fahrzeugen im Bereich der Straße Hüls Esch werden durch die Polizei Bersenbrück unter 05439/9690 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

