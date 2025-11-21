PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Lahnstein - Polizeiliche Übung im Bereich der BBS Lahnstein

Koblenz (ots)

Heute Nachmittag findet zwischen 15.00-17.00 Uhr in bzw. an der Berufsbildenden Schule Lahnstein (Schulstraße) eine polizeiliche Übung statt.

In diesem Bereich werden Einsatzkräfte mit entsprechender Schutzausstattung das Vorgehen in größeren Gebäudekomplexen beüben. Es kann in dem Bereich allenfalls zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Es besteht keine Gefahr für Anwohner oder Verkehrsteilnehmer.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

