PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Körperliche Auseinandersetzung in der südlichen Vorstadt von Koblenz-Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

In den frühen Morgenstunden des 26.10.25 (Sonntag) kam es in der 
Südstadt von Koblenz zu einer körperlichen Auseinandersetzung 
zwischen einer 31-jährigen Frau und einem Mann, vom Phänotypus her 
südländischer Abstammung.
Die beiden Personen bewegten sich zu Fuß aus Richtung Hauptbahnhof 
kommend in Richtung Rheinufer. Zum derzeitigen Stand ist davon 
auszugehen, dass die Frau hierzu genötigt wurde.
Im Bereich des Kaiserin-Augusta-Denkmals bzw. des dort befindlichen 
Pavillons soll es dann zu einem Handgemenge gekommen sein.
Eine bislang unbekannte Zeugin soll der Frau geholfen haben. Darüber 
hinaus befanden sich in diesem Bereich drei Angler, die 
möglicherweise als Zeugen für den Vorfall in Frage kommen.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei 
Koblenz unter der Rufnummer 0261-92156 390 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 14:12

    POL-PPKO: Raubüberfall auf Juweliergeschäft in Andernach - Polizei sucht Zeugen

    Koblenz (ots) - Am heutigen Mittwoch, 19.11.25, kam es gegen 11.50 Uhr zu einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in der Hochstraße in Andernach. Zwei Täter betraten das Geschäft und bedrohten die Inhaberin mit einer Schusswaffe. Es soll sich um zwei männliche, ca. 1,75 - 1,80 m große und schlanke Personen gehandelt haben, die beide jeweils mit ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 02:41

    POL-PPKO: Diebestour durchkreuzt

    Koblenz (ots) - Am Abend des 16.11.2025 kam es in der Löhrstraße im Koblenzer Stadtteil Mitte zu einem Diebstahl eines hochwertigen E-Mountainbikes, welches auf offener Straße mittels Fahrradschloss an einem Fahrradständer angekettet war. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei, der ein solches Fahrrad unverschlossen bei sich im Hinterhof festgestellt hatte, was ihm merkwürdig vorkam. Wie sich nach der Überprüfung ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 11:21

    POL-PPKO: 16-jähriges Mädchen aus Koblenz vermisst - ERLEDIGUNG

    Koblenz (ots) - Mit Verweis auf die Öffentlichkeitsfahndung nach der 16-jährigen Alina C. aus Koblenz vom 14.11.25 teilt die Polizei mit, dass das Mädchen im Rahmen der Fahndung wohlbehalten angetroffen werden konnte. Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt, die Polizei bedankt sich für die eingegangenen Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Pressestelle Telefon: 0261-103-50021 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren