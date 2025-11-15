POL-PPKO: 16-jähriges Mädchen aus Koblenz vermisst - ERLEDIGUNG
Koblenz (ots)
Mit Verweis auf die Öffentlichkeitsfahndung nach der 16-jährigen Alina C. aus Koblenz vom 14.11.25 teilt die Polizei mit, dass das Mädchen im Rahmen der Fahndung wohlbehalten angetroffen werden konnte. Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt, die Polizei bedankt sich für die eingegangenen Hinweise.
