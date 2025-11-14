POL-PPKO: Zeugenaufruf nach Körperverletzung
Koblenz (ots)
Am Samstag, den 1. November 2025, gegen 00:35 Uhr wurde der Polizei Koblenz eine Körperverletzung in der Humboldtstraße in Koblenz gemeldet. Dabei wirkten mehrere unbekannte Täter auf den Geschädigten ein. Dieser erlitt durch die Auseinandersetzung eine Platzwunde am Kopf.
Zeugenhinweise nimmt die PI Koblenz 1 entgegen: pikoblenz1@polizei.rlp.de; 0261 92156 300.
