POL-PPKO: 16-jähriges Mädchen aus Koblenz vermisst
Koblenz (ots)
Seit Donnerstag, 13.11.25, wird die 16-jährige Alina C. aus Koblenz vermisst. Diese verließ in den Abendstunden nach einem häuslichen Streit die Wohnanschrift in einem rechtsrheinischen Koblenzer Höhenstadtteil mit unbekanntem Ziel. Beschreibung: ca. 170 cm, schwarze lange Haare, schmal, graue Jogginghose, blaues Oberteil, graublauer Schal Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/IfXI5Gq eingesehen werden. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt der KDD in Koblenz unter 0261-92 156 390 oder jede andere Dienststelle entgegen.
