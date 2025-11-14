PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 16-jähriges Mädchen aus Koblenz vermisst

Koblenz (ots)

Seit Donnerstag, 13.11.25, wird die 16-jährige Alina C. aus Koblenz 
vermisst. Diese verließ in den Abendstunden nach einem häuslichen 
Streit die Wohnanschrift in einem rechtsrheinischen Koblenzer 
Höhenstadtteil mit unbekanntem Ziel.

Beschreibung:
ca. 170 cm, schwarze lange Haare, schmal, graue Jogginghose, blaues 
Oberteil, graublauer Schal

Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/IfXI5Gq eingesehen werden.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt der KDD in Koblenz unter 0261-92 
156 390 oder jede andere Dienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 09:07

    POL-PPKO: Verkehrsunfall auf der L 216 - Geschädigter gesucht!

    Mülheim-Kärlich (ots) - Am gestrigen Donnerstag, den 13.11.2025, kam es auf der L 216 von Mülheim-Kärlich in Fahrtrichtung Kaltenengers zu einem Verkehrsunfall. Die Unfallverursacherin verlor aufgrund eines medizinischen Notfalls im Bereich der Landstraße/Anschlussstelle B9 (Mülheim Kärlich) die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Anhänger eines entgegenkommenden bislang unbekannten ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 08:37

    POL-PPKO: Konflikt zwischen Pkw-Fahrern führt zu Unfall - Polizei sucht Zeugen

    Koblenz (ots) - Am Donnerstag, 13.11.25, kam es am späten Vormittag zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern und massiven Verkehrsverstößen auf der B416 zwischen der Nordtangente und Winningen. Schlussendlich kam es dann im Bereich der Winninger Straße zu einer Kollision der beiden Kontrahenten. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen roten VW Golf älteren ...

    mehr
