POL-PPKO: Präventionsveranstaltung "Im Alltag sicher leben"
Koblenz (ots)
Das Ordnungsamt der Stadt Koblenz lädt gemeinsam mit der Polizei Koblenz zu einem Austausch rund um die Themen Telefonbetrug, Internetkriminalität und Einbruchschutz ein. Fragen, Erfahrungen und Anliegen können gerne eingebracht werden. Termin ist der 19.11.25, 16 Uhr, im Jugend- und Bürgerzentrum in der Potsdamer Straße 4 in 56075 Koblenz.
Im Mittelpunkt steht das Thema "Sicherheit im Alltag".
Anmeldung
Ordnungsamt Stadt Koblenz kriminalpraevention@stadt.koblenz.de 0261/129 4760
