POL-PPKO: Geschädigter gesucht: Streitigkeiten im Straßenverkehr

Koblenz (ots)

Am Montag, den 03.11.2025, wurde die Polizei Koblenz im Rahmen der Streifenfahrt gegen 14:45 Uhr auf einen Autofahrer aufmerksam, der seinen PKW mittig auf der Kreuzung Ernst-Sachs-Straße / Schönbornsluster Straße anhielt.

Der 49-jährige männliche Fahrer stieg sodann vor den Augen der Beamten aus und entnahm aus seinem Kofferraum einen Baseballschläger, begab sich aber bei Erblicken des Streifenwagens schnell wieder zurück in sein Auto und fuhr zunächst davon. Einige Meter weiter konnte er dann jedoch einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen dessen wurde der Baseballschläger sichergestellt und entsprechende Strafverfahren wegen Bedrohung und Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet.

Da sich noch ein weiterer PKW, ein silberfarbener / grauer Mercedes, im Kreuzungsbereich befand, welcher die Örtlichkeit ebenfalls umgehend beim Erblicken des Streifenwagens verließ, ist ein vorangegangener Streit zwischen dem 49-Jährigen und dem Mercedesfahrer wahrscheinlich.

Hinweise zu dem Vorfall, insbesondere im Hinblick auf den noch unbekannten Mercedesfahrer, nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 entgegen: 0261 92156300; pikoblenz1@polizei.rlp.de

