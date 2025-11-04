PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Geschädigter gesucht: Streitigkeiten im Straßenverkehr

Koblenz (ots)

Am Montag, den 03.11.2025, wurde die Polizei Koblenz im Rahmen der Streifenfahrt gegen 14:45 Uhr auf einen Autofahrer aufmerksam, der seinen PKW mittig auf der Kreuzung Ernst-Sachs-Straße / Schönbornsluster Straße anhielt.

Der 49-jährige männliche Fahrer stieg sodann vor den Augen der Beamten aus und entnahm aus seinem Kofferraum einen Baseballschläger, begab sich aber bei Erblicken des Streifenwagens schnell wieder zurück in sein Auto und fuhr zunächst davon. Einige Meter weiter konnte er dann jedoch einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen dessen wurde der Baseballschläger sichergestellt und entsprechende Strafverfahren wegen Bedrohung und Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet.

Da sich noch ein weiterer PKW, ein silberfarbener / grauer Mercedes, im Kreuzungsbereich befand, welcher die Örtlichkeit ebenfalls umgehend beim Erblicken des Streifenwagens verließ, ist ein vorangegangener Streit zwischen dem 49-Jährigen und dem Mercedesfahrer wahrscheinlich.

Hinweise zu dem Vorfall, insbesondere im Hinblick auf den noch unbekannten Mercedesfahrer, nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 entgegen: 0261 92156300; pikoblenz1@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
PK'in Charlotte Schneider
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 14:30

    POL-PPKO: Unfallflucht mit verletztem Motorradfahrer - Zeugen gesucht!

    Koblenz (ots) - Am Montag, den 03.11.2025 befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 07:30 Uhr die Laurentiussiedlung in Koblenz und beabsichtigte, nach links auf die Koblenzer Straße abzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Leichtkraftradfahrer, der die Koblenzer Straße aus Richtung Innenstadt kommend befuhr. Der 17-Jährige musste ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 13:02

    POL-PPKO: Mehrere Einbrüche in Koblenz - Tatverdächtiger festgenommen

    Koblenz (ots) - Seit Mai 2025 kam es in verschiedenen Koblenzer Stadtteilen sowie in der Umgebung von Koblenz, vorwiegend zur Nachtzeit, zu mehreren Wohnungseinbrüchen. Hierbei drang der Täter in die Wohnräume ein und entwendete hier vorwiegend Bargeld und Schmuck. Aufgrund der Schilderungen von Zeugen und Geschädigten richtete sich der Tatverdacht gegen eine ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 09:22

    POL-PPKO: Verkehrsunfallflucht Koblenz-Karthause - Polizei sucht Zeugen

    Koblenz (ots) - Der Geschädigte hatte seinen Pkw Mercedes Benz, schwarz, mit Koblenzer Kennzeichen am 29.10.25 gegen 08.00 Uhr auf dem REWE-Parkplatz in der Potsdamer Straße abgestellt. Als er gegen 08.20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der hinteren linken Tür fest. An dem Mercedes entstand ein erheblicher Schaden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren