Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Mehrere Einbrüche in Koblenz - Tatverdächtiger festgenommen

Koblenz (ots)

Seit Mai 2025 kam es in verschiedenen Koblenzer Stadtteilen sowie in der Umgebung von Koblenz, vorwiegend zur Nachtzeit, zu mehreren Wohnungseinbrüchen. Hierbei drang der Täter in die Wohnräume ein und entwendete hier vorwiegend Bargeld und Schmuck. Aufgrund der Schilderungen von Zeugen und Geschädigten richtete sich der Tatverdacht gegen eine unbekannte männliche, ca. 50-jährige Person. Die intensiv geführten Ermittlungen der Kriminalpolizei Koblenz führten letztendlich zur Identifizierung des Tatverdächtigen, der Ende Oktober im süddeutschen Raum vorläufig festgenommen werden konnte. Aufgrund eines Haftbefehls erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt zwecks Untersuchungshaft. Es handelt sich bei dem Tatverdächtigen um einen 57-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz.

