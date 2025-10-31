PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Mehrere Einbrüche in Koblenz - Tatverdächtiger festgenommen

Koblenz (ots)

Seit Mai 2025 kam es in verschiedenen Koblenzer Stadtteilen sowie in 
der Umgebung von Koblenz, vorwiegend zur Nachtzeit, zu mehreren 
Wohnungseinbrüchen. Hierbei drang der Täter in die Wohnräume ein und 
entwendete hier vorwiegend Bargeld und Schmuck. Aufgrund der 
Schilderungen von Zeugen und Geschädigten richtete sich der 
Tatverdacht gegen eine unbekannte männliche, ca. 50-jährige Person. 
Die intensiv geführten Ermittlungen der Kriminalpolizei Koblenz 
führten letztendlich zur Identifizierung des Tatverdächtigen, der 
Ende Oktober im süddeutschen Raum vorläufig festgenommen werden 
konnte. Aufgrund eines Haftbefehls erfolgte die Einlieferung in die 
Justizvollzugsanstalt zwecks Untersuchungshaft. Es handelt sich bei 
dem Tatverdächtigen um einen 57-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

