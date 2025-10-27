PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Poser- und Tuningkontrolle der Polizeidirektion Koblenz

Koblenz (ots)

Am Samstag, 25.10.25 fanden in der Zeit von 18. bis 01.00 Uhr in und 
rund um Koblenz zahlreiche Kontrollen mit Zielrichtung "Posing- und 
Tuning" statt.
Die Maßnahmen führten zur Fertigung von 12 
Ordnungswidrigkeitenanzeigen, darüber hinaus in vier Fällen zum 
Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Des Weiteren wurden 6 sogenannte Poserverstöße geahndet, außerdem 
wurde in einem Fall ein Fahren ohne erforderliche Erlaubnis 
festgestellt.
In der Gesamtschau konnte festgestellt werden, dass die Zahl der 
Posing-Verstöße im Vergleich zu vorherigen Kontrollen merklich 
zurückgegangen war. 
Auch bewegten sich bei vielen kontrollierten Fahrzeugen 
erfreulicherweise die Modifikationen am Auto im rechtlich erlaubten 
Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

