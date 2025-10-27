Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Poser- und Tuningkontrolle der Polizeidirektion Koblenz

Koblenz (ots)

Am Samstag, 25.10.25 fanden in der Zeit von 18. bis 01.00 Uhr in und rund um Koblenz zahlreiche Kontrollen mit Zielrichtung "Posing- und Tuning" statt. Die Maßnahmen führten zur Fertigung von 12 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, darüber hinaus in vier Fällen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Des Weiteren wurden 6 sogenannte Poserverstöße geahndet, außerdem wurde in einem Fall ein Fahren ohne erforderliche Erlaubnis festgestellt. In der Gesamtschau konnte festgestellt werden, dass die Zahl der Posing-Verstöße im Vergleich zu vorherigen Kontrollen merklich zurückgegangen war. Auch bewegten sich bei vielen kontrollierten Fahrzeugen erfreulicherweise die Modifikationen am Auto im rechtlich erlaubten Bereich.

