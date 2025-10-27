Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 55-jährige Frau aus Burgen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Koblenz (ots)

Seit dem frühen Morgen des heutigen 27.10.25 wird die 55-jährige Beata S. aus Burgen vermisst. Diese befindet sich in einer hilflosen Lage und benötigt dringend Hilfe. Zum derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass sich die Vermisste zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegt. Beschreibung: 167cm graue Haare normale Statur Oberbekleidung: rote Jacke (Pufferjacke) Unterbekleidung: Jeans, Sportschuhe vermutlich pinkfarben. Lichtbild ist unter https://s.rlp.de/ZQ92Y5k einsehbar. Bei Antreffen bittet die Polizei, die zuständige Dienststelle in Brodenbach 0261-103 54950, die Kriminalwache in Koblenz 0261-92156 390 oder jede andere Dienststelle zu verständigen.

