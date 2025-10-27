PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 55-jährige Frau aus Burgen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Koblenz (ots)

Seit dem frühen Morgen des heutigen 27.10.25 wird die 55-jährige 
Beata S. aus Burgen vermisst. Diese befindet sich in einer hilflosen 
Lage und benötigt dringend Hilfe. Zum derzeitigen Stand ist davon 
auszugehen, dass sich die Vermisste zu Fuß oder mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln fortbewegt.
Beschreibung:
167cm
graue Haare
normale Statur
Oberbekleidung: rote Jacke (Pufferjacke)
Unterbekleidung: Jeans, Sportschuhe vermutlich pinkfarben.

Lichtbild ist unter https://s.rlp.de/ZQ92Y5k einsehbar.

Bei Antreffen bittet die Polizei, die zuständige Dienststelle in 
Brodenbach 0261-103 54950, die Kriminalwache in Koblenz 0261-92156 
390 oder jede andere Dienststelle zu verständigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

