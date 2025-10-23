PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizei Rheinland-Pfalz lädt ein zur 2. landesweiten "Crime Night" am 14. November 2025 - Polizeipräsidium Koblenz mit vier Veranstaltungen vertreten

Koblenz (ots)

Lust auf echten Nervenkitzel? Am Freitag, den 14. November 2025, 
findet in ganz Rheinland-Pfalz die zweite "Crime Night" der Polizei 
statt.

In Städten wie z.B. Mainz, Koblenz, Ludwigshafen, Pirmasens oder 
Trier warten spannende Events auf die Besucherinnen und Besucher: im 
Mittelpunkt stehen das hautnahe Erleben, wie echte Ermittlerinnen und
Ermittler arbeiten, das Lösen fiktiver Kriminalfälle sowie das aktive
Mitwirken an der Spurensicherung - Seite an Seite mit Profis aus 
Schutz- und Kriminalpolizei.
Die "Crime Night" richtet sich vor allem an Interessierte ab der 9. 
Klasse, aber auch an alle, die sich schon in der Ausbildung oder im 
Studium befinden und Lust haben, sich über ein Polizeistudium zu 
informieren.
Neben den Mitmachaktionen bietet die Einstellungsberatung vor Ort 
Informationen rund um den Polizeiberuf sowie um das Bachelorstudium 
Polizeidienst mit den beiden Studienrichtungen Schutz- und 
Kriminalpolizei.
Hier geht es nicht nur um Action, sondern auch um echte 
Zukunftschancen.

Das Polizeipräsidium Koblenz ist mit insgesamt vier Veranstaltungen 
in Koblenz, Neuwied, Montabaur und Remagen vertreten. In der Zeit von
17:00 - 20:00 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, mehr über den 
Polizeiberuf zu erfahren und sich interaktiv an der Veranstaltung zu 
beteiligen. Die Teilnehmerzahl in Koblenz und Montabaur ist begrenzt,
in Neuwied und Remagen unbegrenzt.
Nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sowie den 
detaillierten Anmeldemodalitäten erhält man unter
www.polizei.rlp.de/crimenight

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle für den Sachbereich Aus- und Fortbildung
Bei Rückfragen: 0261-103-51141
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

