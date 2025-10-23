Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizei Rheinland-Pfalz lädt ein zur 2. landesweiten "Crime Night" am 14. November 2025 - Polizeipräsidium Koblenz mit vier Veranstaltungen vertreten

Koblenz (ots)

Lust auf echten Nervenkitzel? Am Freitag, den 14. November 2025, findet in ganz Rheinland-Pfalz die zweite "Crime Night" der Polizei statt. In Städten wie z.B. Mainz, Koblenz, Ludwigshafen, Pirmasens oder Trier warten spannende Events auf die Besucherinnen und Besucher: im Mittelpunkt stehen das hautnahe Erleben, wie echte Ermittlerinnen und Ermittler arbeiten, das Lösen fiktiver Kriminalfälle sowie das aktive Mitwirken an der Spurensicherung - Seite an Seite mit Profis aus Schutz- und Kriminalpolizei. Die "Crime Night" richtet sich vor allem an Interessierte ab der 9. Klasse, aber auch an alle, die sich schon in der Ausbildung oder im Studium befinden und Lust haben, sich über ein Polizeistudium zu informieren. Neben den Mitmachaktionen bietet die Einstellungsberatung vor Ort Informationen rund um den Polizeiberuf sowie um das Bachelorstudium Polizeidienst mit den beiden Studienrichtungen Schutz- und Kriminalpolizei. Hier geht es nicht nur um Action, sondern auch um echte Zukunftschancen. Das Polizeipräsidium Koblenz ist mit insgesamt vier Veranstaltungen in Koblenz, Neuwied, Montabaur und Remagen vertreten. In der Zeit von 17:00 - 20:00 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, mehr über den Polizeiberuf zu erfahren und sich interaktiv an der Veranstaltung zu beteiligen. Die Teilnehmerzahl in Koblenz und Montabaur ist begrenzt, in Neuwied und Remagen unbegrenzt. Nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sowie den detaillierten Anmeldemodalitäten erhält man unter www.polizei.rlp.de/crimenight

