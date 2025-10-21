PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Erstmeldung - Gasaustritt in Ransbach-Baumbach (WW)

Ransbach-Baumbach (ots)

Aktuell laufen Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr und der Polizei aufgrund eines Gasaustritts in Ortslage Ransbach-Baumbach. Den ersten Informationen nach wurde hier im Bereich Birkenweg eine Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt. In der Folge wurden einzelne Häuser evakuiert. Zwischenzeitlich ist der örtl. Versorger vor Ort und versucht das Leck zu schließen. Der Gefahrenbereich wird durch Kräfte der Feuerwehr und der Polizei abgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale (FZ)
Michels, EPHK (PvD)
Telefon: 0261-92156-110
E-Mail: ppkoblenz.fz@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

