POL-PPKO: Amtseinführung des neuen Leiters der Polizeiwache Wissen - Einladung für Medienvertreter

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 22.10.25 findet um 11 Uhr im Kulturwerk Wissen, Walzwerkstraße 22, die Amtseinführung des neuen Leiters der Polizeiwache Wissen, Herrn Polizeihauptkommissar Jörg Zöller, statt.

Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich unter service.presse@polizei.rlp.de oder telefonisch 0261/103-50021 anzumelden.

