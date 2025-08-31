PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Betrunken mit E-Scooter im Straßenverkehr unterwegs

Heidelberg (ots)

Gegen 02:30 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag, kontrollierten Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte einen E-Scooter-Fahrer, der unter Alkoholeinfluss stand.

Bereits beim Herantreten an den 19-Jährigen nahm die Streife einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille, weshalb der Mann zum Zwecke einer Blutentnahme in ein nahes Krankenhaus verbracht wurde.

Zwar ist der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, sodass die Polizei keinen Führerschein sicherstellte, jedoch erging eine entsprechende Meldung an die Führerscheinstelle.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gegen den 19-jährigen Mann eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Sebastian Vierling
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

