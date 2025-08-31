PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fußgängerin bei Straßenbahnunfall leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Samstag, den 30.08.2025, kam es um 18:40 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Marktplatz (Fahrtrichtung Kurpfalzkreisel) in der Mannheimer Innenstadt zu einem Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Fußgängerin überquerte unaufmerksam den Gleisbereich und übersah die einfahrende Straßenbahn. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß und die Frau wurde zu Boden geschleudert. Glücklicherweise zog sich die Frau nur leichte Verletzungen zu, wurde jedoch vorsorglich zur genauen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Der Straßenbahnverkehr war aufgrund dessen für etwa 45 Minuten in beide Richtungen gesperrt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel. 0621-12580 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

