PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis: Nachbarschaftsstreit in Baiertal endet in einer Körperverletzung

Mannheim (ots)

Am Samstagabend, um 22:40 Uhr, wurde über Notruf eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in der Schatthäuserstraße in Baiertal gemeldet. Beim Eintreffen mehrerer Streifenbesatzungen konnten auf der Straße circa 20 Personen festgestellt werden, die augenscheinlich lautstark miteinander stritten.

Durch das Eingreifen der Einsatzkräfte konnte die Situation rasch beruhigt und weitere Eskalationen verhindert werden. Ersten Ermittlungen zufolge feierte eine der Gruppen in einer Kellerwohnung mit lauter Musik. Aufgrund der Lärmbelästigung fühlte sich die andere Partei gestört und forderte zur Ruhe auf. In der Folge entwickelte sich ein Streit, der schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Beteiligten endete. Dabei kam es unter anderem zu Schlägen und einem zerrissenen T-Shirt. Verletzungen konnten jedoch bei keinem der beiden Beteiligten festgestellt werden. Um eine erneute Eskalation zu verhindern, wurde der feiernden Gruppe einen Platzverweis bis zum nächsten Morgen erteilt, dem sie auch nachkamen. Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere bezüglich der Körperverletzung aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, diese unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 31.08.2025 – 07:17

    POL-MA: Mannheim: Fußgängerin bei Straßenbahnunfall leicht verletzt

    Mannheim (ots) - Am Samstag, den 30.08.2025, kam es um 18:40 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Marktplatz (Fahrtrichtung Kurpfalzkreisel) in der Mannheimer Innenstadt zu einem Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Fußgängerin überquerte unaufmerksam den Gleisbereich und übersah die einfahrende Straßenbahn. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß und die Frau wurde ...

    mehr
  • 31.08.2025 – 01:01

    POL-MA: Heddesheim/RNK - L 631 - Frontalkollision zwischen zwei Pkw - PM Nr. 1

    Heddesheim/RNK (ots) - Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr bei einem Verkehrsunfall auf der L 631, zwischen Heddesheim und Viernheim, im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen kollidierten zwei Pkw frontal auf der Landstraße. Dabei wurden drei Personen verletzt. Weitere Informationen liegen aktuell nicht vor. Es wird ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren