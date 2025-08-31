Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Brand einer Gartenhütte

Mannheim (ots)

Am gestrigen Samstag gegen 11:30 Uhr kam es zum Brand einer Gartenhütte in der Kleingartenanlage "Am Aubuckel".

Aufmerksame Passanten nahmen zunächst eine kleinere Explosion sowie aufsteigenden Rauch wahr und verständigten daraufhin die Feuerwehr. Das Feuer griff auch auf das benachbarte Gartengrundstück über, konnte letztlich durch die Berufsfeuerwehr Mannheim aber schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist eine Gasflasche für den Brandausbruch ursächlich.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

