Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall mit lebensbedrohlich verletztem Kradfahrer

Alken (ots)

Am 18.10.2025, gegen 17 Uhr ereignete sich auf der L 207 zwischen Alken und Nörtershausen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Kradfahrer befuhr die Strecke bergaufwärts und kam, aus bislang noch ungeklärter Ursache, in einer Rechtskurve nach links von seiner Fahrspur ab. Dort kollidierte er dann frontal mit einem entgegenkommenden Pkw.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Kradfahrer lebensbedrohliche Verletzungen. Der 66-jährige Pkw-Fahrer und seine 65-jährige Beifahrerin wurden leichtverletzt. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme war die Strecke für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

