PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall mit lebensbedrohlich verletztem Kradfahrer

Alken (ots)

Am 18.10.2025, gegen 17 Uhr ereignete sich auf der L 207 zwischen Alken und Nörtershausen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Kradfahrer befuhr die Strecke bergaufwärts und kam, aus bislang noch ungeklärter Ursache, in einer Rechtskurve nach links von seiner Fahrspur ab. Dort kollidierte er dann frontal mit einem entgegenkommenden Pkw.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Kradfahrer lebensbedrohliche Verletzungen. Der 66-jährige Pkw-Fahrer und seine 65-jährige Beifahrerin wurden leichtverletzt. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme war die Strecke für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
Marita Simon, EPHK'in
Telefon: 0261-92156-110
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 12:11

    POL-PPKO: So schützen Sie Ihr Zuhause effektiv vor Einbruch

    Koblenz (ots) - Polizei informiert am Tag des Einbruchschutzes über wirksame Maßnahmen Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden, denn bei früher einsetzender Dämmerung sind Einbrecher häufig aktiv. Jährlich macht die Polizei daher am Tag des Einbruchschutzes unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" auf das Thema aufmerksam - dann, wenn die Uhren von der ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 10:06

    POL-PPKO: Mann filmt Frau unter den Rock: Weitere Geschädigte gesucht

    Koblenz (ots) - Am gestrigen Dienstag, den 14.10.2025 gegen 17 Uhr meldete sich eine 23-jährige Geschädigte bei der Polizei Koblenz, die gerade bemerkt hatte, dass ihr ein unbekannter Mann am Zentralplatz vor dem Forum mit dem Handy unter den Rock gefilmt habe. Sie habe dies bemerkt und ihn angesprochen, dass er das Video löschen solle. Der 44-jährige Beschuldigte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren