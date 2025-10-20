PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Nachtrag
Schlussmeldung zu A61 - Unfall eines Sattelzuges zwischen den Anschlussstellen Laudert und Rheinböllen

Koblenz (ots)

Zur heutigen Pressemitteilung von 17:15 Uhr kann ergänzt werden, dass die Bergung des Aufliegers und Verladung des Schüttgutes abgeschlossen ist, sodass es hierdurch zu keinen Beeinträchtigungen im Verkehr in Fahrtrichtung Süden mehr kommt.

