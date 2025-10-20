Alken (ots) - Am 18.10.2025, gegen 17 Uhr ereignete sich auf der L 207 zwischen Alken und Nörtershausen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Kradfahrer befuhr die Strecke bergaufwärts und kam, aus bislang noch ungeklärter Ursache, in einer Rechtskurve nach links von seiner Fahrspur ab. Dort kollidierte er dann frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch ...

mehr