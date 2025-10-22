Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einladung zu zwei Veranstaltungen des Polizeipräsidiums Koblenz sowie der Stadt Koblenz zum Thema "Einbruchschutz"

Im Zusammenhang mit dem bundesweiten Tag des Einbruchschutzes bietet das Polizeipräsidium Koblenz am 25.10.2025 in der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr eine Informations- und Beratungsmöglichkeit im Löhr Center der Stadt Koblenz an. Unterstützt wird die Polizei dabei von der Verbraucherzentrale Koblenz und ehrenamtlichen Sicherheitsberaterinnen für Seniorinnen und Senioren. Eine weitere Veranstaltung findet am 19. November ab 16 Uhr im Jugend- und Bürgerzentrum Karthause,Potsdamer Straße 4 in 56075 Koblenz statt. Hier laden das Ordnungsamt der Stadt Koblenz und das Polizeipräsidium Koblenz zur gemeinsamen Präventionsveranstaltung "Im Alltag sicher leben" ins Jugend- und Bürgerzentrum Karthause ein. Bringen Sie Ihre Fragen, Anliegen oder auch persönlichen Erlebnisse mit, denn Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen! Anmeldung zur Präventionsveranstaltung am 19.11.2025 richten Sie bitte an: Ordnungsamt Stadt Koblenz Initiative "Sicherheit in unserer Stadt" Frau Bleser 0261/129 4760 kriminalpraevention@stadt.koblenz.de

