Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Führungswechsel in der Leitung der Abteilung Polizeiverwaltung im Polizeipräsidium Koblenz

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 21.10.2025 fand im historischen Rathaussaal der Stadt Koblenz die offizielle Amtseinführung der neuen Leiterin der Abteilung Polizeiverwaltung, Frau Regierungsdirektorin Monika Schewell, statt. Ihr Amtsvorgänger Herr Leitender Kriminaldirektor Peter Wilkesmann, der die Polizeiverwaltung seit 2017 führte, wurde gleichzeitig in den Ruhestand verabschiedet. Unter den rund 120 Gästen befanden sich Angehörige der Protagonisten sowie Vertreter aus der Kommunalpolitik, Justiz, Staatsanwaltschaft, des Innenministeriums und Mitglieder der Blaulichtfamilie. Regierungsdirektorin Monika Schewell wurde nach ihrem zweiten Staatsexamen 2013 Dozentin an Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Nach zwei Jahren wechselte sie als Sachbearbeiterin ins Rechtsreferat, welches sie später leitete. Von 2015 bis 2023 übernahm sie schließlich die Leitung der Abteilung Verwaltung der Hochschule. Es folgte der Wechsel ins Innenministerium als Referentin des Referates 342, dem Personalreferat der Polizei

