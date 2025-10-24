PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Führungswechsel in der Leitung der Abteilung Polizeiverwaltung im Polizeipräsidium Koblenz

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 21.10.2025 fand im historischen Rathaussaal der Stadt 
Koblenz die offizielle Amtseinführung der neuen Leiterin der 
Abteilung Polizeiverwaltung, Frau Regierungsdirektorin Monika 
Schewell, statt. Ihr Amtsvorgänger Herr Leitender Kriminaldirektor 
Peter Wilkesmann, der die Polizeiverwaltung seit 2017 führte, wurde 
gleichzeitig in den Ruhestand verabschiedet.

Unter den rund 120 Gästen befanden sich Angehörige der Protagonisten 
sowie Vertreter aus der Kommunalpolitik, Justiz, Staatsanwaltschaft, 
des Innenministeriums und Mitglieder der Blaulichtfamilie.

Regierungsdirektorin Monika Schewell wurde nach ihrem zweiten 
Staatsexamen 2013 Dozentin an Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung. Nach zwei Jahren wechselte sie als Sachbearbeiterin ins 
Rechtsreferat, welches sie später leitete. Von 2015 bis 2023 übernahm
sie schließlich die Leitung der Abteilung Verwaltung der Hochschule. 
Es folgte der Wechsel ins Innenministerium als Referentin des 
Referates 342, dem Personalreferat der Polizei

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren