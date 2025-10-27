PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Dein Weg zur Polizei - Bewerbertraining an der BBS Lahnstein

  • Bild-Infos
  • Download

Koblenz (ots)

Sowohl am 28.11. als auch am 12.12.2025 findet in der BBS Lahnstein, 
Schulstraße 2-4, ein Bewerbertraining des Polizeipräsidiums Koblenz 
statt.
Hier werden u.a. Fragen beantwortet wie: "Wie sieht eigentlich so ein
Einstellungstest bei der Polizei aus? Und wie kann ich mich 
bestmöglich darauf vorbereiten?"
Unter Anleitung von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen werden die 
Inhalte des Computer- und Sporttests (ohne Laufen) sowie das 
Interview geübt.
Anmelden können sich Interessierte ab der 9. Klasse unter  
ppkoblenz.bewerbertraining@polizei.rlp.de
Bitte hierbei den jeweiligen Wunschtermin benennen.

Für Rückfragen steht die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums 
Koblenz unter der Rufnummer 0261-103 51143 für Interessierte sowie 
für Medienvertreter zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle für den Sachbereich Aus- und Fortbildung
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

