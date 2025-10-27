Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Dein Weg zur Polizei - Bewerbertraining an der BBS Lahnstein

Sowohl am 28.11. als auch am 12.12.2025 findet in der BBS Lahnstein, Schulstraße 2-4, ein Bewerbertraining des Polizeipräsidiums Koblenz statt. Hier werden u.a. Fragen beantwortet wie: "Wie sieht eigentlich so ein Einstellungstest bei der Polizei aus? Und wie kann ich mich bestmöglich darauf vorbereiten?" Unter Anleitung von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen werden die Inhalte des Computer- und Sporttests (ohne Laufen) sowie das Interview geübt. Anmelden können sich Interessierte ab der 9. Klasse unter ppkoblenz.bewerbertraining@polizei.rlp.de Bitte hierbei den jeweiligen Wunschtermin benennen. Für Rückfragen steht die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Koblenz unter der Rufnummer 0261-103 51143 für Interessierte sowie für Medienvertreter zur Verfügung.

