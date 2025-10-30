Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfallflucht Koblenz-Karthause - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Der Geschädigte hatte seinen Pkw Mercedes Benz, schwarz, mit Koblenzer Kennzeichen am 29.10.25 gegen 08.00 Uhr auf dem REWE-Parkplatz in der Potsdamer Straße abgestellt. Als er gegen 08.20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der hinteren linken Tür fest. An dem Mercedes entstand ein erheblicher Schaden. Abriebspuren deuten darauf hin, dass der Verursacher ein rotes Fahrzeug fuhr. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 1 unter 0261-92156 300 in Verbindung zu setzen.

