Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Bandenmäßiger Anbau von Cannabis in nicht geringer Menge - mehrere Festnahmen

Koblenz (ots)

Seit November 2024 ermittelt die Kriminalinspektion Betzdorf wegen des Verdachts des illegalen Anbaus von Cannabis in einer ehemaligen Gaststätte in Mudersbach, Kreis Altenkirchen. Die Ermittlungen ergaben, dass in dem Gebäude eine Indoor-Plantage betrieben wird. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise, dass die Betreiber weitere Plantagen in anderen Bundesländern unterhalten dürften. Nach umfangreichen Ermittlungen kam es in den Morgenstunden am Dienstag, 28.10.2025, unter Federführung des Polizeipräsidiums Koblenz, Kriminalinspektion Betzdorf, zu zeitgleichen Durchsuchungsmaßnahmen in Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Die Maßnahmen führten zum Auffinden von insgesamt drei Plantagen zum professionellen Anbau von Cannabispflanzen. Zudem wurden mehrere hundert Cannabispflanzen und zehn Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana sowie ein Pkw, Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich und sonstige Beweismittel für das Ermittlungsverfahren sichergestellt. Im Rahmen der Maßnahmen wurden insgesamt sieben Personen im Alter von 18 bis 55 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, als Bandenmitglieder an den Straftaten beteiligt gewesen zu sein. Gegen drei wurde bereits Haftbefehl erlassen, zwei weitere werden am 29.10.2025 vorgeführt. Wiederum zwei wurden nach Durchführung polizeilicher Maßnahmen entlassen. Das Strafverfahren wird durch die Staatsanwaltschaft Koblenz geführt.

