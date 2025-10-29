PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Bandenmäßiger Anbau von Cannabis in nicht geringer Menge - mehrere Festnahmen

Koblenz (ots)

Seit November 2024 ermittelt die Kriminalinspektion Betzdorf wegen 
des Verdachts des illegalen Anbaus von Cannabis in einer ehemaligen 
Gaststätte in Mudersbach, Kreis Altenkirchen.
Die Ermittlungen ergaben, dass in dem Gebäude eine Indoor-Plantage 
betrieben wird. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise, dass die 
Betreiber weitere Plantagen in anderen Bundesländern unterhalten 
dürften.

Nach umfangreichen Ermittlungen kam es in den Morgenstunden am 
Dienstag, 28.10.2025, unter Federführung des Polizeipräsidiums 
Koblenz, Kriminalinspektion Betzdorf, zu zeitgleichen 
Durchsuchungsmaßnahmen in Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg 
und Nordrhein-Westfalen. Die Maßnahmen führten zum Auffinden von 
insgesamt drei Plantagen zum professionellen Anbau von 
Cannabispflanzen. Zudem wurden mehrere hundert Cannabispflanzen und 
zehn Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana sowie ein Pkw, Bargeld im 
unteren fünfstelligen Bereich und sonstige Beweismittel für das 
Ermittlungsverfahren sichergestellt. Im Rahmen der Maßnahmen wurden 
insgesamt sieben Personen im Alter von 18 bis 55 Jahren festgenommen,
die im Verdacht stehen, als Bandenmitglieder an den Straftaten 
beteiligt gewesen zu sein. Gegen drei wurde bereits Haftbefehl 
erlassen, zwei weitere werden am 29.10.2025 vorgeführt. Wiederum zwei
wurden nach Durchführung polizeilicher Maßnahmen entlassen.

Das Strafverfahren wird durch die Staatsanwaltschaft Koblenz geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle (für die Kriminalinspektion Betzdorf)
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

