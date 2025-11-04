Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht mit verletztem Motorradfahrer - Zeugen gesucht!

Koblenz (ots)

Am Montag, den 03.11.2025 befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 07:30 Uhr die Laurentiussiedlung in Koblenz und beabsichtigte, nach links auf die Koblenzer Straße abzubiegen.

Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Leichtkraftradfahrer, der die Koblenzer Straße aus Richtung Innenstadt kommend befuhr. Der 17-Jährige musste stark abbremsen, um eine Kollision mit dem PKW zu vermeiden. Hierbei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Der PKW-Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise zu dem unfallbeteiligten Autofahrer nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 entgegen: 0261 92156300; pikoblenz1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell