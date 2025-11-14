PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPKO: Konflikt zwischen Pkw-Fahrern führt zu Unfall - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 13.11.25, kam es am späten Vormittag zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern und massiven Verkehrsverstößen auf der B416 zwischen der Nordtangente und Winningen. Schlussendlich kam es dann im Bereich der Winninger Straße zu einer Kollision der beiden Kontrahenten. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen roten VW Golf älteren Baujahrs und einen schwarzen Audi. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben über die vorgenannten Fahrmanöver machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2 in Metternich unter 0261-103 54230 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

