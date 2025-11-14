PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 45-Jähriger aus Koblenz vermisst - ERLEDIGUNG

Koblenz (ots)

Die Fahndungsmaßnahmen mit Bezug zur Pressemeldung von heute 14.11.2025, 14:40 Uhr, wurden eingestellt. Der vermisste 45-jährige Mann erschien persönlich und wohlbehalten bei der Polizei.

Die Veröffentlichung des Lichtbildes des Gesuchten erfolgte ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung. Dieser Zweck ist nun nicht mehr gegeben. Wir bitten die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Das Polizeipräsidiums Koblenz dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
Telefon: 0261-92156110
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
