POL-PPKO: 45-Jähriger aus Koblenz vermisst

Koblenz (ots)

Seit dem 30.09.2025 wird der 45-jährige

Gary Thomas V.,

*16.10.1980,

aus Koblenz vermisst. Der Vermisste könnte sich in einer hilfsbedürftigen Lage befinden.

Lichtbilder des Vermissten sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/guPpQE3

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst entgegen: 0261 92156 390.

