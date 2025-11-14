POL-PPKO: 45-Jähriger aus Koblenz vermisst
Koblenz (ots)
Seit dem 30.09.2025 wird der 45-jährige
Gary Thomas V.,
*16.10.1980,
aus Koblenz vermisst. Der Vermisste könnte sich in einer hilfsbedürftigen Lage befinden.
Lichtbilder des Vermissten sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/guPpQE3
Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst entgegen: 0261 92156 390.
