Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkener Radfahrer sorgt für doppelte Alarmierung

Stralsund (ots)

Am gestrigen Donnerstag, dem 13. November, wurde die Polizei gegen 19:40 Uhr in die Stralsunder Friedrich-Engels-Straße gerufen. Ein Radfahrer soll gestürzt sein und sich verletzt haben. Vor dem Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst verließ der Radfahrer den Unfallort.

Etwa 30 Minuten später meldete sich ein 32-jähriger Deutscher selbst über den Notruf und gab an, dass er vom Fahrrad gestoßen und geschlagen wurde. Zeugen sagten hingegen aus, dass der Mann augenscheinlich zügig auf dem Gehweg fuhr und mehreren Fußgängern ausweichen wollte. Hierbei stürzte er, offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung, und verletzte sich. Es stellte sich heraus, dass dieser Mann die gleiche Person war, wegen der zuvor Rettungsdienst und Polizei gerufen wurden.

Eine freiwillige Überprüfung des Atemalkohols ergab einen Wert von 1,18 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

