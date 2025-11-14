Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrerin schwerverletzt, Unfallbeteiligte flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Greifswald (ots)

Wie der Polizei heute bekannt wurde, ereignete sich am gestrigen Donnerstag, 14. November 2025, gegen 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Lomonossowallee in Greifswald.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 90-jährige Deutsche den Fahrradübergang in der Lomonossowallee, Ecke Karl-Liebknecht-Ring. Hierbei sei es zum Zusammenstoß mit einer bislang unbekannten Radfahrerin gekommen, infolgedessen sich die 90-Jährige schwere Verletzungen zuzog.

Die unbekannte Unfallbeteiligte habe sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach der unbekannten Unfallbeteiligten. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540-0, der Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell