PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrerin schwerverletzt, Unfallbeteiligte flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Greifswald (ots)

Wie der Polizei heute bekannt wurde, ereignete sich am gestrigen Donnerstag, 14. November 2025, gegen 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Lomonossowallee in Greifswald.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 90-jährige Deutsche den Fahrradübergang in der Lomonossowallee, Ecke Karl-Liebknecht-Ring. Hierbei sei es zum Zusammenstoß mit einer bislang unbekannten Radfahrerin gekommen, infolgedessen sich die 90-Jährige schwere Verletzungen zuzog.

Die unbekannte Unfallbeteiligte habe sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach der unbekannten Unfallbeteiligten. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540-0, der Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 11:30

    POL-NB: Bestellte Ware kommt nie an

    Bergen auf Rügen (ots) - Im Polizeihauptrevier Bergen auf Rügen wurde am gestrigen Donnerstag, dem 13. November 2025, bekannt, dass eine 57-jährige Deutsche bereits im Oktober über einen vermeintlichen Onlineshop eine Kettensäge bestellte und diese per Überweisung bezahlte. Die zuvor bekannt gegebene Sendungsnummer stellte sich als falsch heraus, die Ware kam nie an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:17

    POL-NB: Fußgängerin bei Unfall schwerverletzt

    Pasewalk (ots) - Bereits am gestrigen Mittag, 13. November 2025, ereignete sich gegen 11:45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Pasewalker Straße An der Kürassierkaserne. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe eine 81-jährige Frau mit ihrer Gehhilfe die Straße betreten, um diese zu überqueren. Zeitgleich sei ein 67-Jähriger mit seinem Kleintransporter rückwärts aus einer Ausfahrt gefahren. Hierbei habe er die ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 00:45

    POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 198 zwischen drei Pkw mit 2 leichtverletzten Personen

    Röbel (LK MSE) (ots) - Am 13.11.2025 kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 198 an der Kreuzung nach Lärz und Boek. Eine aus Richtung Lärz kommende 64-jährige Fahrerin eines Pkw Nissan missachtete die Vorfahrt eines aus Richtung Neustrelitz kommenden 38-jährigen Fahrers eines Pkw Peugeot. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren