Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 198 zwischen drei Pkw mit 2 leichtverletzten Personen

Röbel (LK MSE) (ots)

Am 13.11.2025 kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 198 an der Kreuzung nach Lärz und Boek. Eine aus Richtung Lärz kommende 64-jährige Fahrerin eines Pkw Nissan missachtete die Vorfahrt eines aus Richtung Neustrelitz kommenden 38-jährigen Fahrers eines Pkw Peugeot. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich wurde ein Opel eines 78-jährigen Fahrers beschädigt, der an der Kreuzung aus Richtung Boek kommend, wartete. Die Fahrzeugführer des Nissan und des Peugeot wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in die Kliniken nach Plau am See und Neustrelitz verbracht. Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge, musste die B 198 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Rechlin und Lärz waren mit insgesamt 24 Einsatzkräften, vier Einsatzfahrzeugen und der Amtswehrführung am Einsatzort. Diese mussten die 64-jährige Nissan Fahrerin aus ihrem Fahrzeug bergen, da dieses auf der Seite lag und die Frau den Nissan nicht von alleine verlassen konnte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 70.000 EUR geschätzt. Alle Beteiligten sind Deutsche. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell