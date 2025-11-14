PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 198 zwischen drei Pkw mit 2 leichtverletzten Personen

Röbel (LK MSE) (ots)

Am 13.11.2025 kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der 
B 198 an der Kreuzung nach Lärz und Boek. Eine aus Richtung Lärz 
kommende 64-jährige Fahrerin eines Pkw Nissan missachtete die 
Vorfahrt eines aus Richtung Neustrelitz kommenden 38-jährigen Fahrers
eines Pkw Peugeot. 
Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich wurde
ein Opel eines 78-jährigen Fahrers beschädigt, der an der Kreuzung 
aus Richtung Boek kommend, wartete. Die Fahrzeugführer des Nissan und
des Peugeot wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren 
Versorgung in die Kliniken nach Plau am See und Neustrelitz 
verbracht. Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und 
mussten abgeschleppt werden. 
Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge, musste die B 
198 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. 
Die Feuerwehren aus Rechlin und Lärz waren mit insgesamt 24 
Einsatzkräften, vier Einsatzfahrzeugen und der Amtswehrführung am 
Einsatzort. Diese mussten die 64-jährige Nissan Fahrerin aus ihrem 
Fahrzeug bergen, da dieses auf der Seite lag und die Frau den Nissan 
nicht von alleine verlassen konnte.
Der Gesamtschaden wird auf ca. 70.000 EUR geschätzt.
Alle Beteiligten sind Deutsche.

Im Auftrag
 
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 20:24

    POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Greifswald

    Greifswald (LK VG) (ots) - Am 13.11.2025 gegen 18:35 Uhr kam es in der Rubenowstraße in Greifswald zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Der 64-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pkw BMW befuhr die Rubenowstraße aus Richtung Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Domstraße. Auf Höhe der Universität kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts auf den Gehsteig, auf der sich eine bisher unbekannte Fußgängerin ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 17:01

    POL-NB: Mann fährt auf Parkplatz eine Frau an

    Neubrandenburg (ots) - Auf dem Parkplatz des Bethanien-Centers in Neubrandenburg hat heute gegen 11.00 Uhr ein 85-jähriger Autofahrer eine Frau angefahren und dabei schwerverletzt. Nach bisherigen Informationen fuhr der Mann auf dem Parkplatz in Richtung Ausfahrt. Dabei hat er mutmaßlich eine Frau vor ihm auf der Straße übersehen, die gerade zu ihrem Auto wollte. Er fuhr die Frau von hinten an, sie stürzte frontal zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren