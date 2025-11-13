PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hansa in Penzlin - Fußballspiel führt zu Einschränkungen

Penzlin (ots)

Am kommenden Sonnabend, 15.11.2025, findet das Achtelfinale des Fußball-Landespokals in Penzlin statt. Auf dem Rasenplatz empfängt der Penzliner SV die Mannschaft von Hansa Rostock. Anpfiff ist um 13.00 Uhr. Die Partie ist ausverkauft.

Da entsprechend viele Besucher erwartet werden, die teils im Laufe des Vormittags auch mit PKW anreisen, wird es etwa im Zeitraum zwischen 09.00 Uhr und 18.00 Uhr zu Sperrungen und Beeinträchtigungen im Stadtgebiet kommen (s. Markierungen im angehängten Bild).

Wer mit dem Auto anreist, sollte sich an den ausgewiesenen Parkmöglichkeiten orientieren (s. Bild).

Das Polizeihauptrevier Waren führt einen entsprechenden Einsatz mit Kräften vor Ort und ist bestrebt, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

