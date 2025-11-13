PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte entwenden Ausschankwagen - Die Polizei sucht nach Zeugen

Loitz (ots)

Am Morgen des 12. November 2025 wurde der Polizei der Diebstahl eines Schank-Anhängers gemeldet.

Bislang unbekannte Tatverdächtige entwendeten den gewerblich genutzten Ausschankwagen offenbar zwischen dem 11.11.2025, 15:30 Uhr und dem 12.11.2025, 08:00 Uhr von einem Gewerbehof in der Straße Stadtfeld in Loitz.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen beträgt der Diebstahlschaden ca. 30.000 Euro.

Der Ausschankwagen der Marke PEKI ist überwiegend weiß gestaltet, rundum mit Werbung für eine Getränkemarke beklebt und es befindet sich auf dem Dach außerdem ein zusätzliches Werbeschild.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen und sucht auf diesem Weg nun auch nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können oder Beobachtungen gemacht haben. Bitte wenden Sie sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter der 03834 540-0, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Franziska Höhne
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

