Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Ludwig-Wiesmann-Stra0e, Bahnhofstraße/Weitere Aufbrüche geparkter Autos

Coesfeld (ots)

Am Vormittag des Freitag (12.09.) wurden weitere Diebstähle aus geparkten Autos durch die Polizei aufgenommen:

Eine Seitenscheibe eines roten Ford Focus schlugen unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Donnerstag (11.09.), 21.00 Uhr und Freitag (12.09.), 06.50 Uhr ein. Das Auto war auf der Ludwig-Wiesmann-Straße geparkt. Aus einer im Fahrzeug liegenden Geldbörse stahlen sie anschließend eine EC-Karte.

In der gleichen Nacht, zwischen 01.30 Uhr und 08.00 Uhr am Morgen, wurde ein grauer VW Golf auf der Bahnhofstraße auf die gleiche Weise aufgebrochen. Ziel der Diebe war erneut eine im Fahrzeug liegende Geldbörse, aus der in diesem Fall ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei sicherte an den Tatorten Spuren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02594-7930 bei der Polizei Dülmen zu melden.

