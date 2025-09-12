PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Ludwig-Wiesmann-Stra0e, Bahnhofstraße/Weitere Aufbrüche geparkter Autos

Coesfeld (ots)

Am Vormittag des Freitag (12.09.) wurden weitere Diebstähle aus geparkten Autos durch die Polizei aufgenommen:

Eine Seitenscheibe eines roten Ford Focus schlugen unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Donnerstag (11.09.), 21.00 Uhr und Freitag (12.09.), 06.50 Uhr ein. Das Auto war auf der Ludwig-Wiesmann-Straße geparkt. Aus einer im Fahrzeug liegenden Geldbörse stahlen sie anschließend eine EC-Karte.

In der gleichen Nacht, zwischen 01.30 Uhr und 08.00 Uhr am Morgen, wurde ein grauer VW Golf auf der Bahnhofstraße auf die gleiche Weise aufgebrochen. Ziel der Diebe war erneut eine im Fahrzeug liegende Geldbörse, aus der in diesem Fall ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei sicherte an den Tatorten Spuren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02594-7930 bei der Polizei Dülmen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 08:55

    POL-COE: Dülmen, August-Schlüter-Straße / Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Coesfeld (ots) - In der Nacht auf Freitag den 12.09.2025, im Zeitraum von 20.00 Uhr bis 04.20 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eines auf der August-Schlüter-Straße geparkten grauen Honda eines 44-jährigen Dülmeners ein. Aus der Mittelkonsole entwendeten sie Tabak und Bargeld aus der Geldbörse, die sich auf dem Beifahrersitz ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 11:44

    POL-COE: Nottuln: 38-Jährige mit Messer angegriffen - Polizei richtet Mordkommission ein

    Coesfeld (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft, der Polizei Coesfeld und der Polizei Münster Am Mittwochabend (10.09., 19:30 Uhr) ist eine 38-Jährige bei einem Messerangriff im Bereich der B 525 in Nottuln lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die 38-Jährige durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren