Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zusammenstoß mit Baum - Mann durch Unfall verstorben

Alt Schwerin (ots)

Gestern Abend kurz vor Mitternacht haben Zeugen bei der Polizei einen Unfall auf der B 192 kurz hinter dem Abzweig nach Glashütte gemeldet. Bei dem Unfall ist der Fahrzeugführer, der allein im Auto war, nach aktueller Kenntnis sofort verstorben.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann in seinem Wagen in Richtung Alt Schwerin unterwegs war. Kurz hinter dem Abzweig nach Glashütte ist das Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und mit einem Baum zusammengestoßen. Der Notarzt hat den Tod des Mannes bestätigt.

Auch die Feuerwehr war über längere Zeit im Einsatz, um bei der Bergung zu helfen. Die Straße war halbseitig gesperrt.

Es gibt Hinweise darauf, dass es sich bei dem Mann um den Halter des Fahrzeugs handelt. Für eine eindeutige Identifizierung ist der Kriminaldauerdienst derzeit noch im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell