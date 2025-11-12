PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der L266 bei Zirchow (LK V-G)

Heringsdorf (LK VG) (ots)

Am 12.11.2025 gegen 17:28 Uhr kam es auf der L266, kurz vor der Ortseinfahrt Ulrichshorst, zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 73-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Ford Kuga die L266 aus Richtung Zirchow kommend in Richtung Seebad Ahlbeck und fuhr trotz bereits vorherrschender Dunkelheit augenscheinlich ohne Licht und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. In einer leichten Linkskurve kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte in der Folge mit mehreren Verkehrszeichen sowie einem Baum und kam letztlich im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Ulrichshorst und Zirchow aus dem verunfallten Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde er mit lebensbedrohlichen Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in das Klinikum Greifswald verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen beauftragten Abschleppdienst geborgen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 EUR. Durch den eingesetzten Rettungsdienst konnte bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobenentnahme im Klinikum Greifswald realisiert und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 20:54

    POL-NB: In Wohnung verbarrikadiert - Mann löst Einsatz von Polizei und SEK aus

    Schmiedenfelde bei Altentreptow (ots) - Ein 48-jähriger Deutscher hat heute einen größeren Polizeieinsatz in Schmiedenfelde (zwischen Stavenhagen und Altentreptow) unter Führung der Polizeiinspektion Neubrandenburg ausgelöst. Der Mann hatte sich im Zusammenhang mit einer Zivilrechtsangelegenheit in der Wohnung einer Frau mehrere Stunden verbarrikadiert und beging ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 18:41

    POL-NB: 55.000 Euro Schaden nach Parkplatzunfall in Greifswald (LK V-G)

    Greifswald (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es auf einem Parkplatz Am Gorzberg in Greifswald zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Eine 83-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Nissan Micra wollte gegen 14:55 Uhr den Parkplatz verlassen. Dabei stieß sie zunächst gegen einen geparkten Opel Combo. In der Folge verwechselte die Seniorin offenbar das ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 17:26

    POL-NB: Nach Flucht mit Auto und zu Fuß Mann gestellt

    Friedland (ots) - Gegen 11.00 Uhr gestern Mittag wollten Polizeibeamte in Friedland im Bereich der Hagedornstraße einen Autofahrer kontrollieren. Der Autofahrer fuhr sofort schneller, als er den Haltehinweis am Streifenwagen sah. Er flüchtete vor der Polizei in Richtung Innenstadt und bog in einen Weg kurz vor der Zufahrt zur Friederike-Krüger-Straße ab. Plötzlich hielt er den Wagen, sprang raus und lief zu Fuß vor ...

    mehr
