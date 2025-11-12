PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nach Flucht mit Auto und zu Fuß Mann gestellt

Friedland (ots)

Gegen 11.00 Uhr gestern Mittag wollten Polizeibeamte in Friedland im Bereich der Hagedornstraße einen Autofahrer kontrollieren. Der Autofahrer fuhr sofort schneller, als er den Haltehinweis am Streifenwagen sah. Er flüchtete vor der Polizei in Richtung Innenstadt und bog in einen Weg kurz vor der Zufahrt zur Friederike-Krüger-Straße ab.

Plötzlich hielt er den Wagen, sprang raus und lief zu Fuß vor der Polizei weg. In der Rektor-Wegner-Straße konnten die Polizisten den 43-jährigen Deutschen stellen.

Da der Mann keinen Führerschein hat und bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen ist, wurde durch das Amtsgericht entschieden, seine Fahrzeugschlüssel, Fahrzeugpapiere und das Auto sicherzustellen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Friedland nun weiter.

