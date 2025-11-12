PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 39-Jähriger bedroht 25-Jährigen mit Schreckschusswaffe

Grimmen (ots)

Am gestrigen Abend traf sich eine Personengruppe beim Garagenkomplex in der Grimmener Dr.-Otto-Nuschke-Straße. Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Streit zwischen einem 39-Jährigen und einem 25-Jährigen. In der weiteren Folge soll der 39-Jährige den 25-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe bedroht und in die Luft geschossen haben.

Ein weiterer Schuss verfehlte den 25-Jährigen offenbar nur, weil eine andere Person aus der Gruppe diesen durch körperliche Gewalt gegen den 39-Jährigen abwehrte.

Der 39-Jährige entfernte sich mit der Aussage, seinen Garten aufsuchen zu wollen. Eine Durchsuchung des Gartens wurde angeordnet und durchgeführt. Der 39-Jährige und die Schreckschusspistole konnte nicht aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung, Beleidigung, der versuchten Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.

Zur Einsatzbewältigung waren mehrere Funkstreifenwagen im Einsatz. Alle Personen in dieser Pressemitteilung sind deutsche Staatsbürger.

