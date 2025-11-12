PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 55.000 Euro Schaden nach Parkplatzunfall in Greifswald (LK V-G)

Greifswald (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf einem Parkplatz Am Gorzberg in Greifswald zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Eine 83-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Nissan Micra wollte gegen 14:55 Uhr den Parkplatz verlassen. Dabei stieß sie zunächst gegen einen geparkten Opel Combo. In der Folge verwechselte die Seniorin offenbar das Brems- mit dem Gaspedal, wodurch das Fahrzeug stark beschleunigte. Sie kollidierte daraufhin mit zwei weiteren geparkten Fahrzeugen und schob diese gegen zwei weitere abgestellte Pkw, bevor ihr Wagen schließlich zum Stehen kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jedoch ein geschätzter Gesamtschaden von rund 55.000 Euro. Drei der beschädigten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen werden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

