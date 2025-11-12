Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 55.000 Euro Schaden nach Parkplatzunfall in Greifswald (LK V-G)

Greifswald (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf einem Parkplatz Am Gorzberg in Greifswald zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Eine 83-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Nissan Micra wollte gegen 14:55 Uhr den Parkplatz verlassen. Dabei stieß sie zunächst gegen einen geparkten Opel Combo. In der Folge verwechselte die Seniorin offenbar das Brems- mit dem Gaspedal, wodurch das Fahrzeug stark beschleunigte. Sie kollidierte daraufhin mit zwei weiteren geparkten Fahrzeugen und schob diese gegen zwei weitere abgestellte Pkw, bevor ihr Wagen schließlich zum Stehen kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jedoch ein geschätzter Gesamtschaden von rund 55.000 Euro. Drei der beschädigten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen werden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

