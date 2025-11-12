Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Sachschaden bei Hausbrand in Jatznick (LK V-G)

Jatznick (ots)

Am Mittwoch, den 12.11.2025 gegen 18:25 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Hausbrand in Jatznick. Hier war aus bisher ungeklärter Ursache eine Doppelhaushälfte in einer Eigenheimsiedlung in Brand geraten. Die drei Bewohner im Alter von 40, 51 und 75 Jahren der betroffenen Doppelhaushälfte konnten das Haus rechtzeitig verlassen, wobei der 51-jährige Hausbewohner mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Pasewalk verbracht wurde. Sein Hund konnte nicht mehr rechtzeitig aus dem Haus befreit werden und verendete. Die beiden Bewohner der benachbarten Doppelhaushälfte, ein 69-jähriges Ehepaar, konnte unbeschadet ihre Haushälfte verlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist das Feuer im Obergeschoss ausgebrochen. Die betroffene Haushälfte wurde durch den Brand und Löscharbeiten und die benachbarte Haushälfte aufgrund des Löschwassers unbewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 150.000 Euro. Da der Brandort an der Bundesstraße 109 liegt, musste die Bundesstraße für die Löscharbeiten vollgesperrt werden. Die Löscharbeiten und somit auch die Vollsperrung dauerten bis ca. 23:00 Uhr an. Es wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Jatznick, Blumenhagen, Pasewalk, Viereck und Torgelow mit insgesamt 68 Kameraden und 15 Fahrzeugen eingesetzt. Der Rettungsdienst war mit zwei RTW und einem NEF im Einsatz.

Zur Ermittlung der Brandursache wird durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ein Brandursachenermittler eingesetzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Anklam geführt.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

