Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Umschlag mit Geld im Supermarkt gefunden - Polizei sucht nach Besitzer

Pasewalk (ots)

Bereits am 27. Oktober 2025, gegen 17:30 Uhr, entdeckte eine aufmerksame Kundin im Eingangsbereich eines Supermarktes in der Pasewalker Bahnhofstraße einen Umschlag mit Bargeld. Diesen übergab sie an die Angestellten des Marktes, wo der Umschlag zunächst verwahrt wurde. Da sich bislang niemand auf der Suche nach dem Umschlag im Supermarkt gemeldet hat, gab eine Mitarbeiterin den Fund am 7. November 2025 bei der Polizei in Pasewalk ab. Der Besitzer des Geldes wird gebeten, sich im Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Telefonnummer 03973 220-0, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet. de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Franziska Höhne
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

